غدًا: البريد التونسي يُصدر طابعا بريديا حول موضوع العدالة الاجتماعية ومقاومة الفساد

يُصدر البريد التونسي غدا الجمعة 21 فيفري 2025، طابعا بريديا حول موضوع العدالة الاجتماعية ومقاومة الفساد.

ويندرج إصدار هذ الطابع في إطار الجهود الرامية إلى معالجة ظاهرة الفساد، وفق بلاغ للبريد التونسي.

وسيعرض هذا الطـــابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من يــوم غد الجمعة 21 فيفري 2025 بجـمـيع مـكـاتب الـبـريد.

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كلمات البحث :البريد التونسي;العدالة الاجتماعية;مقاومة الفساد