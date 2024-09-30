غدًا الثلاثاء: رحلة جوية خاصة ستُقلّ 260 تونسيا مقيما بلبنان يرغبون في العودة إلى البلاد

من المنتظر أن تُنظم سفارة تونس بلبنان يومَ غد الثلاثاء، « رحلة خاصة » على متن الخطوط الجوية التونسية لفائدة 260 تونسيا مقيما بلبنان كانوا عبروا عن رغبتهم في العودة الطوعية لأرض الوطن في ظل التطوّر المتسارع والخطير للأحداث في هذا البلد.

وأوضحت السفارة، في بلاغ الأحد، أنه تم تحديده قائمة الـ 260 مواطنا المعنيين بالعودة في هذه الرحلة، من بين 404 مطالب حجز توصلت بها السفارة.

وأضافت أن تحديد القائمة أخذ في الاعتبار الأولويات الأمنية والصحية والحالات الإنسانية وفقا لجملة من المعايير، وهي تشمل الطلبة والتونسيين النازحين والموجودين في وضعية هشة، وكذلك الذين لا يزالون في مناطق خطرة، لا سيما جنوب لبنان في الضاحية الجنوبية لبيروت في عدد من مناطق البقاع، علاوة على الذين ليس لهم سند عائلي وأصحاب الوضعيات الصحية الخاصة.

وذكرت السفارة أنها بصدد التواصل مع المعنيين بهذه الرحلة حسب الأولويات المذكورة لإبلاغهم بتفاصيل الرحلة وإجراءات السفر.

كما أكدت أنه يتم العمل والتنسيق بشكل حثيث للأخذ في الاعتبار كل الطلبات المقدمة للسفارة وسيتم الإعلان عن كل الإجراءات التي سيقع اتخاذها في الإبان.

ويشهد الوضع في لبنان تسارعا للأحداث الخطيرة في ظل اعتداءات الكيان الصهيوني على أراضيه.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد قرر أن تتكفل الدولة التونسية بتنظيم رحلة جوية لفائدة التونسيين الموجودين في لبنان والراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

ودعا وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى التنسيق مع سفارة تونس ببيروت للشروع فورا في تحديد قائمة الأشخاص الراغبين في العودة إلى أرض الوطن مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الأمنية والصحية وللحالات الإنسانية، وفق بلاغ للخارجية نشرته يوم السبت.

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