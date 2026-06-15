غدًا الثلاثاء: مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجري

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غدا الخميس: مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1447 هـ أعلن مفتي الجمهورية، هشام بن محمود، مساء اليوم الاربعاء، أن غدا الخميس 26 جوان 2025 ، هو ...

الأحد 7 جويلية 2024 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد أعلن مفتي الجمهورية، هشام بن محمود، مساء الجمعة، أن يوم الأحد 7 جويلية 2024 هو مفتتح شهر م ...

الأربعاء 19 جويلية مفتتح السنة الهجرية 1445 أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، أن يوم الاربعاء 19 جويلية 2023، هو مفتتح شهر م ...

بعد غدٍ الاثنين مفتتح شهر صفر 1444 هجري يوافق يوم الاثنين 29 أوت 2022 مفتتح شهر صفر 1444 هجري، وفق بلاغ صدر مساء، السبت، عن مفتي ...