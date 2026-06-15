غدًا الثلاثاء: مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجري

اخر تحديث : 15/06/2026
من قبل | نشرت في : الدين,تونس

الأحد 7 جويلية 2024 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد

أعلن مفتي الجمهورية، هشام بن محمود، مساء اليوم الاثنين، أن غدا الثلاثاء 16 جوان 2026، هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجري.


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