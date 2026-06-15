غدًا الثلاثاء: مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجري

أعلن مفتي الجمهورية، هشام بن محمود، مساء اليوم الاثنين، أن غدا الثلاثاء 16 جوان 2026، هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجري.
كلمات البحث :عام هجري;محرم
أعلن مفتي الجمهورية، هشام بن محمود، مساء اليوم الاربعاء، أن غدا الخميس 26 جوان 2025 ، هو ...
أعلن مفتي الجمهورية، هشام بن محمود، مساء الجمعة، أن يوم الأحد 7 جويلية 2024 هو مفتتح شهر م ...
أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، أن يوم الاربعاء 19 جويلية 2023، هو مفتتح شهر م ...
يوافق يوم الاثنين 29 أوت 2022 مفتتح شهر صفر 1444 هجري، وفق بلاغ صدر مساء، السبت، عن مفتي ...
يُوافق بعد غد الجمعة 18 أوت 2023، مفتتح شهر صفر 1445 هجري، وفق بلاغ صدر مساء اليوم ا ...
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