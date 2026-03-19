غدًا الجمعة: أوّل أيام عيد الفطر المُبارك

أعلن مفتي الجمهورية هشام بن أحمد مساء اليوم الخميس، أن يوم غدٍ الجمعة 20 مارس 2026 هو غزة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال المفتي في كلمة له على القناة الوطنية الأولى، إنه ثبتت رؤية هلال هذا الشهر في تونس من قبل لجان رصد للهلال والتي قامت بمهامها لرصد هلال الشهر الهجري الجديد مع غروب شمس اليوم الخميس .

كل عام وأنتم بخير، أعاده الله عليكم باليُمن والبركات، وجعل أيامكم سعادة وراحة وطمأنينة.

عيد مبارك على الجميع.

