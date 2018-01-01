غدًا الخميس: الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية مجانا

أعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية أنّ الدخول إلى جميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة الراجعة إليها بالنظر سيكون مجانا يوم الخميس 1 جانفي 2026.

ويتمتّع بهذا الإجراء المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس.

وللتذكير فإنّ وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية، تمنح فرصة الدخول المجاني لهذه المواقع أوّل كلّ أحد من كل شهر، ويوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم ويوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، فضلا عن إتاحة الدخول مجانا كذلك أيام العطل الرسميّة.

وللاطلاع على قائمة المتاحف والمواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة المفتوحة للزيارة يمكن زيارة موقع « واب » وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية على الرابط التالي: https://tunisiepatrimoine.tn/accueil/

