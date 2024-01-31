غدًا الخميس: انطلاق موسم التخفضيات الشتوية

ينطلق موسم التخفيضات الشتوية « الصولد » يوم غد الخميس 1 فيفري 2024 ويتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 13 مارس 2024.
وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في هذا السياق، على أنه ستقع معاينة وتتبع وزجر كل مخالفة للمقرر المتعلّق بضبط تاريخ ومدة البيوعات بالتخفيض الموسمي وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري.
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