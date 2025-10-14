غدًا: الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية مجانا

أعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية أنّ الدخول لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة والراجعة إليها بالنظر سيكون مجانا غدا الأربعاء 15 أكتوبر 2025.

ويتمتّع بهذا الإجراء المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس.

وللتذكير فإنّ وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، تمنح فرصة الدخول المجاني لهذه المواقع أوّل كلّ أحد من كل شهر، ويوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم ويوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، فضلا عن إتاحة الدخول مجانا كذلك أيام العطل الرسميّة.

كلمات البحث :المتاحف والمواقع الأثرية;دخولي;مجان