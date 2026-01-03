غدًا: الدخول مجّاني إلى المواقع الأثريّة والمتاحف

أعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية أنّ الدخول إلى جميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة والراجعة لها بالنظر سيكون بصفة مجانية يوم غد الأحد 4 جانفي 2026.

ويتمتّع بهذا الإجراء المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس، علما أن الدخول المجاني لهذه المواقع متاح أول كل أحد من كل شهر ويوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم يوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف وأيام العطل الرسميّة.

وللاطلاع على قائمة المتاحف والمواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة المفتوحة للزيارة يمكن زيارة موقع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية على الرابط التالي:https://tunisiepatrimoine.tn/accueil/

