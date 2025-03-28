غدًا السبت: الإفراج عن 25 تونسيّا موقوفا في ليبيا

صرح النائب عن دائرة بن قردان (ولاية مدنين)، ورئيس كتلة « لينتصر الشعب » بمجلس نواب الشعب علي زغدود، بأنه “من المنتظر أن تفرج الجهات القضائيّة الليبية، غدا السبت، عن 25 تونسيّا موقوفا في ليبيا”.

وأكّد زغدود في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أنّه تمّ أمس الخميس الإفراج عن 53 تونسيا موقوفا في ليبيا، بعد أن تم الإفراج السبت الماضي (22 مارس) عن 18 تونسيا موقوفا، والاثنين الفارط (24 مارس) عن 4 تونسيين موقوفين، مبيّنا انّ جميع التهم التي وجّهت لهم تعلّقت بأختام جوازات السفر في الدخول والخروج وبمحاضر تتعلق بتهريب السلع.

وأبرز النائب بالبرلمان، أهمية المساعي الحثيثة والاتصالات المكثّفة التي تم إجراؤها سواء مع الجانب الليبي (السفير والقنصل الليبي في تونس) أو مع الجانب التونسي (البعثة الديبلوماسية التونسية في ليبيا)، من أجل الإفراج عن التونسيين الموقوفين في ليبيا.

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