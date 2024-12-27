غدًا السبت: البريد التونسي يفتح استثنائيّا 100 مكتب بريد بكامل تراب الجمهورية

قرّر البريد التونسي وبصفة استثنائية فتح 100 مكتب بريد موزعة على مختلف جهات الجمهورية لتأمين حصة عمل يوم السبت 28 ديسمبر 2024 من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة.

ويمكن للمواطنين الإطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة عمل، غدا السبت، من خلال زيارة موقع البريد التونسي www.poste.tn

وأفاد البريد التونسي في بلاغ له، الجمعة، بأن فتح هذه المكاتب يأتي في إطار تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة 2025.

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