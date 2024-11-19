غدًا: انطلاق الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني

ينطلق يوم غد الأربعاء 20 نوفمبر 2024، الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 ويتواصل إلى 4 ديسمبر المقبل، ويمكن غلقه قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه، وفق ما ورد في عدد سابق بالرائد الرسمي

وحُدِد مبلغ القسط الرابع من الـقرض الـرقاعي الوطني لسنة 2024 بــ720 مليون دينار وهو قابل للترفيع.

وفي تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر، قال المحلل الاقتصادي بسام النيفر إن الاكتتاب مفتوح للأشخاص الطبيعيين، مبينا أنه تم تعبئة 3،8 مليار دينار عبر القسط الأول والثاني والثالث.

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