غدًا.. انطلاق « الصولد» الشتوي

ينطلق يوم غدٍ الخميس 29 جانفي 2026، موسم التخفيضات الموسمية « الصولد » للفترة الشتوية لهذه السنة، وسيمتد على مدار 8 أسابيع من تاريخ انطلاقه.

وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد دعت التجار في كافة القطاعات إلى الانخراط بكثافة في هذه التظاهرة التجارية التي من شأنها أن تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحثهم على تطبيق تخفيضات وأسعار تفاضلية تراعي المقدرة الشرائية للمستهلك خاصة بالتزامن مع حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

