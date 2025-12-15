غدًا: تسجيل انقطاع في توزيع مياه الشرب على مناطق بولاية بنزرت

سيتم تسجيل انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمدينتي منزل جميل ومنزل عبد الرحمان واحياء الدريجات وبن عروس بجرزونة من ولاية بنزرت، وذلك بداية من الساعة الواحدة صباحا من يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، اقليم بنزرت.

واضافت الشركة ان الاشغال تندرج في اطار اشغال اصلاح كسر على قناة الجلب قطر 500 مليمتر. ومن المنتظر وفق ذات البلاغ، استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة السادسة من مساء نفس اليوم.

كلمات البحث :انقطاع;بنزرت;مياه الشرب