غدًا: هيئة الانتخابات تجري القرعة الخاصة بعضوية المجالس الجهوية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنها ستُجري صباح غدٍ السبت 2 مارس 2024 القرعة الخاصة بعضوية المجالس الجهوية بإشراف مجلس الهيئة والهيئات الفرعية للانتخابات بكامل ولايات الجمهورية.

و سيواكب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عملية القرعة لعضوية المجالس الجهوية الخاصة بأعضاء المجالس المحلية بولاية تونس المزمع تنظيمها بمدينة الثقافة في قاعة المبدعين الشبان في حدود الساعة العاشرة صباحا.

ويبلغ عدد المجالس الجهوية 24 مجلسا بواقع مجلس عن كلّ ولاية من ولايات الجمهورية. ويتمّ اختيار ممثل واحد عن كلّ مجلس محلي في المجلس الجهوي عبر آلية القرعة التي تشرف عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ويرأس المجلس الجهوي العضو الأكبر سنّا عند انعقاده لأوّل مرة، ويتمّ التداول على هذه المسؤولية كلّ ثلاثة أشهر عبر آلية الإقتراع.

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