غدًا وبعد غدٍ: فتح 131 مكتب بريد للعمل ليلاً

أعلن البريد التونسي، أنه تقرر وبصفة استثنائية فتح 131 مكتب بريد موزعة على مختلف جهات الجمهورية لتأمين حصة عمل ليلية وذلك يومي الخميس والجمعة 27 و28 مارس 2025 من الساعة الثامنة والنصف مساءا (20.30) إلى الســاعة الحادية عشر والنصف ليلا (23.30)، وذلك بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية والبريدية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المعظم.

ويمكن للمواطنين الإطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة عمل ليلية من خلال زيارة موقع البريد التونسي www.poste.tn

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