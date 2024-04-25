غرق مركب صيد بسواحل المنستير: انتشال 5 جثث وانقاذ 5 آخرين والبحث جار عن مفقود

انتشل فريق مشترك بين وحدات الحرس البحري وجيش البحر، اليوم الخميس، 5 جثث لبحارة بعد غرق مركبهم على بعد 29 ميلا من سواحل المنستير.

كما أنقذ الفريق، وفق بلاغ للإدارة العامة للحرس الوطني، 5 بحارة تم التوجه بهم إلى ميناء المهدية حيث تم إسعافهم ووجّهوا بعد ذلك إلى المستشفى الجامعي الطاهر صفر لتلقي الفحوصات اللاّزمة.

ويجري البحث حاليا عن إمكانية وجود مفقود آخر.

وأبرزت إدارة الحرس في البلاغ أن النيابة العمومية للمركز البحري بالمهدية أذنت بإتمام الإجراءات القانونية.

يشار إلى أنّ برج المراقبة بالمهدية رصد أمس الأربعاء مكالمة مفادها تعرض مركب صيد بحري إلى تسرب مياه والغرق، وكان يبعد عن سواحل المنستير 29 ميلا وجزيرة قوريا 19 ميلا.

ووقع تكوين فريق مشترك بين وحدات الحرس البحري وجيش البحر والتنسيق مع مراكب الصيد القريبة من الإحداثيات المرصودة للمركب، وتوجيه طائرة مروحية لمعاضدة جهود البحث.

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