غرق مركب مهاجرين بجربة: نجدة وإنقاذ 29 شخصا وانتشال 12 جثة والبحث جار عن المفقودين

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني بأن وحداتها البحرية بجربة انتشلت، اليوم الإثنين، 12 جثة وأنقذت 25 شخصا في حادث غرق مركب بحري كان أبحر خلسة انطلاقا من سواحل جزيرة جربة.

وذكرت إدارة الحرس، في بلاغ، أن عمليات البحث متواصلة للعثور على المفقودين، وذلك بالتنسيق مع وحدات الجيش البحري والحماية المدنية.

كما أوضحت أن جثثا تعود لثلاثة أطفال رُضّع كانت من بين الجثث التي وقع انتشالها.

وقالت إنه جرى صباح اليوم إشعار وحدات الحرس البحري بجربة بخروج أربعة أشخاص من البحر كانوا قد أبحروا خلسة، مؤكدة أنه فور تلقي الإشعار تحوّلت الوحدات المعنية على عين المكان لتقديم المساعدة اللازمة وتبين أنه حادث غرق لمركب بحري كان يقل مجموعة من الأشخاص، بينهم أجانب.

ووفق معطيات أولية تحصلت عليها صحفية وكالة تونس أفريقيا للأنباء من مصادر مختلفة، فإن المركب كان يقل ما بين 57 و60 مهاجرا غير نظامي، بينهم أطفال ونساء، وتعرض لحادث غرق على بعد نحو 3 كلم من مكان الانطلاق.

وأكدت المصادر أنه تم العثور على المركب، قبل أن تنطلق عمليات البحث عن العالقين به والغرقى من قبل فرق الغواصين.

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