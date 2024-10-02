غرق مركب مهاجرين في جربة: إيقاف 15 ضالعًا في العملية وإدراج 6 آخرين بالتفتيش

أكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين فتحي البكوش، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، ارتفاع عدد الموقوفين في حادثة غرق مركب بحري في سواحل جربة إلى 15 موقوفا.

وأضاف البكوش في تصريح للإذاعة الوطنية، أن من بين الموقوفين زوجة أحد المتورطين بصفة مباشرة في هذه الحادثة لافتا إلى أنه سيتم تقديم جميع الموقوفين إلى قاضي التحقيق لسماعهم حال انتهاء الأبحاث.

كما أبرز فتحي البكوش أنه تم أيضا إدراج 6 آخرين بالتفتيش ولم يقع إلى الآن إيقاف أي شخص منهم.

من جهة أخرى، أشار وكيل الجمهوية بمدنين إلى أن عدد الضحايا بلغ 16 ضحية مشددا على أن الطب الشرعي تمكن تقريبا من إنهاء عملية تشريح جميع الجثث على أن تسلم لاحقا إلى عائلاتهم.

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