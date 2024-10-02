غرق مركب هجرة بجربة: إيقاف المنظم الرئيسي وزوجته و10 وسطاء

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها مساء الثلاثاء، أن وحدات الحرس البحري وجيش البحر والحماية المدنية تمكنوا من إنقاذ 31 شخصًا وانتشال 15 جثة من ضحايا حادث غرق مركب بحري قبالة سواحل جربة في الليلة الفاصلة بين 29 و30 سبتمبر 2024.

وأبرز المصدر ذاته، بأن السلطات المختصة واصلت مجهوداتها للكشف عن المتورطين في هذه الحادثة المأساوية. وفي عملية مشتركة بين وحدات الاستعلامات والأبحاث المركزية والجهوية بالتعاون مع الوحدات البحرية بإقليم الجنوب، تم يوم 30 سبتمبر 2024 الإطاحة بـ 5 وسطاء ضالعين في عملية إيواء وتسهيل عبور المجتازين.

كما تمكنت وحدات الاستعلامات، بالتنسيق مع الوحدات البحرية، من القبض على المنظم الرئيسي للعملية وزوجته بالإضافة إلى 5 وسطاء آخرين متورطين في تنظيم عملية اجتياز الحدود البحرية بطرق غير قانونية.

هذا وقد تم حجز 3 سيارات استعملت في نقل المجتازين ومبالغ مالية هامة والزورق المستغل في عملية الاجتياز.

كما تم التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين التي فتحت بحثا تحقيقيا وأذن قاضي التحقيق المنيب للإدارة الفرعية للأبحاث بإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

وأكدت السلطات استمرار التحقيقات وملاحقة جميع المتورطين في هذه العمليات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار الجهود الرامية لمكافحة الهجرة غير النظامية وحماية الأرواح.

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