غفران غريسة بطلة العالم للناشئات في رفع الأثقال

تُوجت البطلة التونسية غفران غريسة بلقب بطولة العالم للناشئات في رفع الأثقال في منافسات وزن 77 كغ، ضمن بطولة العالم للناشئين والناشئات المقامة بمدينة كالي الكولومبية لتحقق بذلك إنجازا عالميا جديدا يضاف لسجل الرياضة التونسية .

وقدمت الرباعة التونسية مسابقة استثنائية، حققت خلالها تألقا لافتا بتتويجها بثلاث ميداليات عالمية وهي كالاتي :

-الميدالية الذهبية في الخطف 90 كغ

-الميدالية البرونزية في النتر 110 كغ

-الميدالية الذهبية في المجموع بمجموع 200 كغ.

وقد ضمنت بذلك البطلة غفران غريسة مكانتها ضمن نخبة الرباعات الشابات في العالم ومنحت تونس لقبًا عالميًا جديدًا عن جدارة وباستحقاق.

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