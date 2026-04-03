غلق وقتي لجسر شارع ياسر عرفات قبالة مطار تونس قرطاج



أعلن ديوان الطيران المدني والمطارات، في بلاغ له اليوم الجمعة، عن غلق وقتي للجسر على مستوى شارع ياسر عرفات، قبالة المحطة الرئيسية لمطار تونس قرطاج، وذلك في إطار أشغال ليلية مبرمجة

وأبرز الديوان أن الغلق سيكون خلال الفترة الليلية ولمدة ثلاث ليالٍ متتالية، تشمل اليوم وغدًا ويوم الأحد، وذلك من الساعة العاشرة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا.

وأكد البلاغ أن هذه الأشغال لن تؤثر على الولوج إلى المحطة الجوية بالنسبة للمسافرين ورواد المطار، مشيرًا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية حركة العبور في أفضل الظروف.

ودعا الديوان مستعملي الطريق إلى تجنب منطقة الأشغال قدر الإمكان، وتوخي الحذر، واحترام إشارات التحويل، إلى جانب الالتزام بتعليمات أعوان المرور.

