غيلان الختالي بطل إفريقيا في الكانوي كاياك ويتأهل لأولمبياد باريس 24

تّوّج البطل التونسي غيلان الختالي مساء اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023، ببطولة افريقيا في مسافة 1000 متر سرعة فردي في مسابقة الكانوي كاياك، ضمن البطولة الإفريقية للكانوي كاياك المقامة حاليا في مدينة أبوجا بنيجيريا، والتي تتواصل إلى غاية يوم 27 نوفمبر الجاري.

وتحصل غيلان على المرتبة الأولى ونال الميدالية الذهبية في المسابقة القارية التي تسجل مشاركة 26 منتخبا إفريقيا.

وهذا التتويج مكّن غيلان الختالي من التأهل لأولمبياد باريس 2024 وبذلك سيشارك في الألعاب الأولمبية العالمية للمرة الثانية على التوالي بعد تأهّله سابقا في الألعاب الأولمبية بطوكيو .

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