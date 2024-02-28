فاروق بوعسكر: تنصيب جميع المجالس المحلية يوم الجمعة 1 مارس 2024

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ندوة صحفية مساء الثلاثاء، عن تركيبة المجالس المحلية وعددها 279 مجلسا محليا والتي سيتم تنصيبها يوم الجمعة 1 مارس المقبل.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر اثر الانتهاء من الاعلان عن مجمل تركيبات هذه المجالس انه تم الاتفاق مع مصالح وزارة الداخلية على ان تتم عمليات تنصيب كل المجالس المحلية يوم الجمعة المقبل، وسيترأس الجلسة الافتتاحية في كل مجلس محلي النائب الفائز بأعلى الاصوات، مشيرا الى ان تلك الجلسات هي بروتوكولية لمباشرة المهام ويتم خلالها تحرير محاضر جلسات في الغرض.

وستدعو الهيئة الانتخابية يوم السبت 2 مارس جميع اعضاء المجلس المحلية الى إجراء القرعة الاولى الخاصة بالمجالس الجهوية وهي عمليات ستتم تحت اشرافها في أماكن سيقع تحديدها، وفق بوعسكر.

وستعلن الهيئة في نهاية ذلك اليوم (السبت) عن تركيبة 24 مجلسا جهويا (حسب عدد ولايات الجمهورية) على أن يتم لاحقا المرور الى الانتخابات الخاصة بمجالس الاقاليم (5 أقاليم) ومجلس الجهات والأقاليم (الغرفة التشريعية الثانية) في عملية وصفها بوعسكر ب »السريعة ولن تتجاوز مدتها الشهر الواحد ».

وأوضح رئيس هيئة الانتخابات ان مختلف هذه المجالس ستباشر مهامها مع موفى شهر افريل المقبل، وفق ما ينص عليه القانون والدستور.

من جهة أخرى لاحظ فاروق بوعسكر ان حضور النساء في انتخابات المجالس المحلية تراوح بين 11 و12 بالمائة، معبرا عن « ارتياحه لترؤس مترشحات لبعض المجالس المحلية اثر فوزهن بأعلى عدد من اصوات الناخبين ».

وأعرب رئيس الهيئة عن « الأمل في حضور النساء في المجلس الجهوية ومجالس الاقليم ومجلس الجهات والأقاليم »، معتبرا ان نتائج الانتخابات المحلية « تعد عينة تمثيلية للشعب من جهة حضور الشباب واصحاب المهن الحرة وحاملي الشهادات العليا والعاملين في القطاع العام والوظيفة العمومية والأشخاص ذوي الإعاقة ».

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