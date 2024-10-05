فاروق بوعسكر يستقبل وفد المنظمة الدولية للفرنكوفونية

استقبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر صباح يوم الجمعة 4 اكتوبر 2024، بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات وفد المنظمة الدولية للفرنكوفية برئاسة Mariam Mohamed Nour وذلك بحضور اعضاء مجلس الهيئة.
و تم خلال هذا اللقاء عرض مختلف الجوانب المتعلقة بالعملية الانتخابية وتولت في ختامه رئيسة وفد المنظمة تقديم تمنياتها بنجاح الانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
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