فاروق يو عسكر: هيئة الانتخابات جاهزة لتنظيم الانتخابات البلدية في ظرف 3 أشهر

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، فجر الأحد، ان الهيئة جاهزة وقادرة على تنظيم الانتخابات البلدية في ظرف 3 اشهر،موضحا ان تنظيمها يستدعي سن قانون اساسي جديد للبلديات يلغي مجلة الجماعات المحلية التي لم تعد تتلاءم مع البناء الدستوري الجديد لتونس

واضاف بوعسكر في رده على ردود نواب المجلسين، ان الهيئة واعية بضرورة اجراء الانتخابات البلدية في اقرب الآجال، مشددا على انه من الضروري ان لا يتجاوز اجراء تلك الانتخابات سنة 2026 ،ولا يوجد حيز زمني لاجرائها الا في العام المقبل

من جهة اخرى ،قال بوعسكر انه من الضروري ان يحسم القانون المرتقب للبلديات في مسائل ،من بينها النظر في الاختصاص والعلاقة بين المجلس البلدية والمجالس المحلية، مضيفا ان التقسيم الحالي الترابي للبلديات يستوجب المراجعة وتقييم تجربة البلديات المحدثة

وبخصوص مسالة سحب الوكالة، والتي اثارها بعض النواب ،قال بوعسكر أنه مبدأ دستوري ينسحب على جميع المجالس المنتخبة واعضائها ،وهي نظام معتمد في نحو 25 دولة ، مشددا على ان هيئة الانتخابات تتثبت فقط من صحة عريضة السحب شكلا

وفي رده على سؤال استكمال الانتخابات التشريعية في الدوائرالتشريعية في الخارج ،قال بوعسكر ان الهيئة لا تتحرك من تلقاء نفسها، ولا بد من صدور امر دعوة الناخبين في اية دوائر داخل تونس او خارجها.

من جهة اخرى، قال بوعسكر ان الهيئة هيكل دستوري مستقل ومؤتمن على المسار الانتخابي ، وتتمتع بالشخصية القانونية ،ولها الحق في الدفاع عن نفسها وعن اعضائها من اية اتهامات بالتزوير اوالقذف ،مشددا في هذا الصدد، على ان الهيئة تحتفظ بحقها في متابعة كل من يسيء اليها او يتهمها باية تهم

كما تطرق رئيس الهيئة الى المسائل المتعلقة بالتصويت الالكتروني ،وميزانية الهيئة ،والرقمنة ،واعتماد نظام « الكوتا » ،ووضعية المخزن الرئيسي للهيئة.

