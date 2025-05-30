فتح باب الاعتماد لممثلّي المترشّحين للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية

أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن انطلاق عملية اعتماد ممثلي المترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية المقرر تنظيمها يوم 29 جوان 2025.

وأضافت الهيئة، في بلاغ اليوم الجمعة، أنه يمكن لجميع المترشحين المقبولين نهائيا الراغبين في ملاحظة هذا الاستحقاق الانتخابي إيداع مطالب الاعتماد الخاصة بممثليهم بمقر الإدارة الفرعية ببنزرت الكائن ب 23 نهج تركيا 7000بنزرت وذلك كامل أيّام الأسبوع (ما عدا يوم الأحد) وفقا للتوقيت الإداري على أن تنتهي يوم 22 جوان 2025.

وذكرت هيئة الانتخابات بأن اعتماد ممثلي المترشحين يخضع لأحكام قرارها عدد 18 لسنة 2023 مؤرّخ في 7 ديسمبر 2023 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات الاعتماد في الانتخابات والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء.

وأشارت إلى أنها تضع على ذمّة طالبي الاعتماد الوثائق المستوجبة التي يمكن سحبها من الموقع الالكتروني للهيئة والمتمثلة في الاستمارة الخاصة لاعتماد ممثّلي المترشّحين، وقائمة اسمية في ممثلي المترشّحين، ومدونة سلوك ممثّلي المترشّحين.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، يوم الأربعاء 28 ماي الحالي، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية ببنزرت الشمالية وعددهم 7.

وتكونت قائمة المترشحين، بعد انقضاء الطعون أو صدور حكم بات، من الأسماء التالية :

- عدنان بن محمد الصالح العلوش

- محمود بن سامي السيد

- محرز بن الحبيب الغنوشي

- فاطمة بنت الصادق الربيعي

- كمال بن علي القايدي

- كمال بن يوسف شتوان

- هشام بن سعيّد العرفاوي

وستجري الانتخابات التشريعية الجزئية ببنزرت الشمالية يوم 29 جوان 2025، فيما سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الأولى بين يومي 30 جوان و2 جويلية 2025.

وتقرر تنظيم هذه الانتخابات الجزئية على إثر وفاة عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة بنزرت الشمالية سامي السيّد يوم 13 مارس 2025.

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