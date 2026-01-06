فتح باب الاكتتاب في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ صادر عنها الإثنين، عن فتح باب الاكتتاب في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية بعنوان الموسم 2025/2026.

فترة الاكتتاب:

تنطلق عملية الاكتتاب ابتداء من 05 جانفي 2026 وتتواصل إلى غاية 15 جانفي 2026

الجائحة المشمولة: الجفاف

الزراعات المشمولة: القمح الصلب القمح اللين الشعير، التريتيكال الفول المصري، الحمص الشتوي الجلبانة، السلجم الزيتي، القصيبة (حب)، الحلبة (حب)، قرط القصيبة، قرط الحلبة.

نسبة المساهمة: 2.5% من نفقات الإنتاج المقدرة.

مكان الاكتتاب: خلية الارشاد الفلاحي مرجع النظر (الأصل).

دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.

الوثائق المطلوبة للاكتتاب:

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من السجل التجاري أو من المعرف الجبائي.

مطلب انخراط يتّم تعميره من طرف الفلاّح حسب نموذج متوفر لدى خلية الارشاد الفلاحي).

وثيقة إثبات للنفقات (إمضاء المكتتب على قائمة النفقات التقديرية متوفرة لدى خلية الارشاد الفلاحي).

الوثائق المثبتة لاستغلال الأرض الفلاحية.

خلاص مساهمة الفلاّح (يتم من الفلاّح بوثيقة الإذن بالقبض لخلاص مساهمته في القباضة المالية والنموذج متوفر لدى خلية الارشاد الفلاحي).

إمضاء عقد الاكتتاب.

وأشارت وزارة الفلاحة، إلى أنّه للاستفسار أو للحصول على نماذج الوثائق يُرجى التوجه إلى خلايا الإرشاد الفلاحي القريبة أو دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

