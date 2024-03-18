فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 21 إلى 23 مارس الجاري

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن فتح باب الترشح لانتخابات ممثلي أعضاء المجالس الجهوية وممثلي أعضاء مجالس الأقاليم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك أيام 21 و22 و23 مارس 2024 من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية ونصف بعد الظهر.

وقالت الهيئة في بلاغ لها اليوم الإثنين 18 مارس 2024، إنه يتم تقديم مطالب الترشح من قبل المترشح شخصيا بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات المعنية ويكون المطلب مرفوقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وتصريحا على الشرف ممضى من قبله ونظيرا من البطاقة عدد 3 أو وصل استلام.

ويمكن للراغبين في الترشح تحميل استمارة مطلب الترشح والتصريح على الشرف وفقا للأنموذج المعد من قبل الهيئة وذلك من موقعها www.isie.tn أو من صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.

يُشار إلى أن عملية الاقتراع لإنتخاب أعضاء مجالس الأقاليم الخمسة، تم تنظيمها يوم 13 مارس الجاري بالهيئات الفرعية الـ24 ، وشارك فيها 251 ناخبا (أعضاء المجالس الجهوية)، وصوّت خلالها 249 ناخبا أي بمعدل 2ر99 بالمائة.

وسيتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم وهو الغرفة البرلمانية الثانية وفق دستور 25 جويلية 2022، من 77 عضوا، وذلك بانتخاب 3 أعضاء عن كل مجلس جهوي وعضوا عن كل مجلس إقليم.

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