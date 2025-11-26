فتح باب الترشّحات لإنتاج مقاطع فيديو تعليمية لتلاميذ السادسة ابتدائي

أعلن المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، اليوم الأربعاء، عن فتح باب الترشحات لفائدة المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين ومدرسي المرحلة الابتدائية، وذلك للمشاركة في مشروع وطني لإنتاج مقاطع فيديو تعليمية موجهة لدعم مكتسبات تلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي.

ويهدف هذا المشروع إلى توفير موارد رقمية بيداغوجية مبتكرة تعزز آليات التعلّم الرقمي وتدعم قدرات التلاميذ في عدد من المواد الأساسية، بما ينسجم مع توجه وزارة التربية نحو تطوير المحتوى الرقمي التعليمي وتعميم استعماله في المؤسسات التربوية.

وبين المركز، في وثيقة نشرتها وزارة التربية، أن المشروع يتعلّق باختيار فرق عمل يتكون كل واحد منها من متفقد للمدارس الابتدائية (أو مساعد بيداغوجي بالنسبة لمادة الإنجليزية) ومدرس واحد من ذوي الخبرة في الاختصاص، يتمّ اختياره من طرف المتفقد.

وتشمل المواد المعنية بإنتاج المقاطع التعليمية: العربية، الفرنسية، الإيقاظ العلمي، الإنقليزية والرياضيات. ويتعّن على كل فريق إعداد مقطعين تعليميين تتراوح مدة كل واحد منهما بين 10 و15 دقيقة، إضافة إلى خمسة تمارين بيداغوجية مرفقة في صيغة PDF لكل مقطع.

وقد حدد المركز يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 كآخر أجل لقبول الترشحات، وذلك عبر البريد المضمون الوصول، أو البريد السريع، أو بالإيداع المباشر بمكتب الضبط. وسيتم فتح العروض يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 على الساعة منتصف النهار.

