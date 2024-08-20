فتح باب التسجيل برياض الأطفال العمومية الدامجة للسنة التربوية 2024-2025

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنّها تفتح باب التّسجيل للسّنة التّربويّة 2024-2025 بـ 41 روضة أطفال عموميّة دامجة، بداية من يوم الاثنين 26 أوت 2024، وسيكون انطلاق النّشاط برياض الأطفال الدّامجة يوم 16 سبتمبر المُقبل.

ويُمكن للأولياء الرّاغبين في تسجيل أبنائهم في هذه المؤسّسات الاتّصال بمصالح المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة خلال التّوقيت الإداري.

وقد قرّرت الوزارة تخصيص 50 % من طاقة استيعاب رياض الأطفال العموميّة الدّامجة بصفة مجّانية لفائدة الأطفال المنتمين للعائلات محدودة الدّخل.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الوزارة تعمل على إدراج 10 رياض عموميّة دامجة في عدد من المناطق ذات الأولويّة في أفضل الآجال بعد استكمال الأشغال النهائيّة لهذه الإحداثات الجديدة.

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