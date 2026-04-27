فتح باب التسجيل عن بعد بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الاثنين، لأولياء الأطفال المولودين بين غرّة جانفي 2020 و 31 مارس 2021 ومواليد سنة 2019 الذين تخلّفوا عن التسجيل لسبب من الأسباب، أن فتح باب التسجيل عن بعد للسنة الأولى من التعليم الابتدائي بالمدارس العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2026-2027 سينطلق بداية من اليوم الاثنين 27 أفريل 2026 على الساعة الخامسة مساء (17.00) ويتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 17 ماي 2026 على الساعة منتصف الليل، وذلك عبر الرابط:

viescolaire.education.tn

