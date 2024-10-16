فتح باب التسجيل لاجتياز امتحاني شهادتي ختم التعليم الاساسي العام والتقني بداية من 21 أكتوبر 2024

يفتح باب التسجيل لاجتياز امتحاني شهادتي ختم التعليم الاساسي العام والتقني « دورة 2025″، بالنسبة لتلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام والتقني المرسمين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة والمترشحين بصفة فردية بداية من يوم 21 أكتوبر 2024 وإلى غاية يوم 19 نوفمبر 2024، حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية على موقع » ايدونات » على شبكة الانترنات.

ويتعيّن على الراغبين في الترشح لاجتياز أحد الامتحانين التسجيل عبر الموقع الالكتروني neuf.education.tn .

ويجب على المترشح سحب مطلب الترشح وإرفاقه بجميع الوثائق وتسليمه إلى إدارة المؤسسة التربوية بالنسبة للتلاميذ المرسمين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة في أجل أقصاه يوم 25 نوفمبر 2024.

ويتعين على المترشحين بصفة فردية تسليم الوثائق للمندوبية الجوية للتربية المعنية أو إرسالها عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإفادة بالتسلم في أجل أقصاه يوم 25 نوفمبر 2024.

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