فتح باب التسجيل لتلاميذ الابتدائية والإعدادية والثانوية العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2025-2026

تنطلق عملية التسجيل وإعادة التسجيل عن بعد لكافة التلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2025-2026 بداية من يوم الجمعة 8 أوت الجاري على الساعة منتصف النهار عدا السنوات الأولى ابتدائي جدد، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التربية.

وسيتم إعادة فتح باب التسجيل لتلاميذ السنة الأولى ابتدائي جدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة انطلاقا من يوم الخميس 14 أوت الجاري على الساعة منتصف النهار.

وتجرى عملية التسجيل على الموقع https://inscription.education.tn

ويتم استخلاص معلوم الترسيم باستعمال المحافظ الالكترونية Wallet وبطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو تطبيقة الدفع عبر الهاتف الجوال d17 أو منظومة paysmart أو عبر رصيد الهاتف الجوال بإدخال الرمز #181*

