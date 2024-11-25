فتح بحث تحقيقي في تعطّل أشغال مشروع مستشفى بئر علي بن خليفة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية صفاقس 2 بفتح بحث تحقيقي بخصوص تعطّل مشروع المستشفى الجهوي بئر علي بن خليفة، وذلك إثر شكاية تقدّم بها وزير الصحة في هذا الشأن تفيد بوجود إخلالات في أشغال المشروع وتدعو إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك، وفق ما أكّده وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية صفاقس 2، والناطق الرسمي بإسمها، هشام الكسيبي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

يذكر أنّ وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، قد أعلن خلال زيارة أدّاها يوم 12 نوفمبر الجاري زيارة إلى ولاية صفاقس، على مباشرة الإجراءات لمحاسبة المسؤولين في تعطيل مشروع مستشفى بئر علي بن خليفة، وإحالة ملف الإخلالات في أشغال المستشفى إلى القضاء، كما قد تعهد بإحداث مستشفى ميداني جراحي متعدد الاختصاصات، وفتح الأقسام المغلقة بهذا المستشفى.

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