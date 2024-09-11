فتح بحث تحقيقي في حادثة وفاة رئيس مركز دوار هيشر بطلق ناري من سلاحه

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بعد ظهر اليوم الاربعاء 11 سبتمبر 2024، بفتح بحث تحقيقي، عهدت به فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة، في حادثة وفاة رئيس مركز الحرس الوطني بدوار هيشر بطلقة نارية من سلاحه الخاص داخل مكتبه، وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية للمحكمة سندس النويوي.

وبينت النويوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم إشعار النيابة بالحادثة، التى تمثلت في دخول رئيس المركز (ملازم أول)، ظهر اليوم الاربعاء، إلى مكتبه وإغلاقه الباب، ثم سماع دوي طلق ناري.

وأضافت أن الأعوان هرعوا فور سماعهم الطلق الناري إلى المكتب أين عثروا عليه مصابا على مستوى الرأس، وقد حل ممثل النيابة العمومية وإطارات الحرس الوطني لمعاينة الواقعة التي لا تزال أسبابها مجهولة.

وتم نقل الجثة إلى مصالح الطب الشرعي للتشريح وتحديد أسباب الوفاة، ومباشرة الأبحاث في الحادثة.

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