فتح تحقيق ضد مقدمة برنامج بإذاعة خاصة يأتي على خلفية مخالفة قرار منع التداول في قضية «التآمر»

قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، إن النيابة العمومية أذنت للفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بفتح بحث ضدّ مقدمة برنامج بإحدى الإذاعات الخاصة على خلفية تناولها مع احد ضيوفها موضوع ختم بحث تحقيقي والإجراءات على مستوى محكمة الاستئناف في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، مساء اليوم الخميس، أن هذا الاجراء جاء على خلفية مخالفة قرار منع التداول الإعلامي في الموضوع الذي أصدره قاضي التحقيق المتعهد بالموضوع، وأقر في ختم البحث أن يبقى قرار منع التداول الإعلامي ساري المفعول، وهو ما ذكرت به، أيضا، الناطقة الرسمية للنيابة العمومية لقطب الإرهاب في مناسبتين عبر وسائل الإعلام.

واشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، الى انه تم سماع المعنية بالأمر في الموضوع وابقائها بحالة سراح، وأن الأبحاث لازالت متواصلة.

يشار الى انه تم، أمس الاربعاء، سماع الصحفية بالإذاعة الخاصّة « إي آف آم »، خلود المبروك، والممثل القانوني للاذاعة، حامد السويح، من قبل الفرقة المختصة للحرس الوطني بثكنة العوينة بشأن حوارين أجرتهما مع كل من سمير ديلو، عضو هيئة الدّفاع في ما يعرف بقضيّة « التآمر على أمن الدّولة » ومع الوزير الأسبق، مبروك كورشيد، المشمول بعدد من القضايا.

وقال زيتون إنه وبناء على الظهور الإعلامي للمدعو مبروك كورشيد عبر قناة إذاعية تبث برامجها بالتراب التونسي، تم التحري مع الممثل القانوني للإذاعة ومقدمة البرنامج لتحديد ما تضمنه البث من معلومات حول تواجده بالخارج ولترتيب الآثار القانونية في صورة وجود أفعال تقع تحت طائلة القانون الجزائي، مؤكدا أن الأبحاث لا تزال جارية في الموضوع.

وأضاف زيتونة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم الخميس، إنه يهم النيابة العمومية بالمحكمة أن توضّح أن ما تم تداوله بإثارة تتبعات متعددة ضدّ المدعو مبروك كورشيد تم تباعا لشكايات سابقة استوجبت صفته كمحام وإحالته على التحقيق تبعاً لمقتضيات أحكام مرسوم المحاماة.

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