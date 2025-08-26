فتح جسر جديد على مستوى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس امام حركة الجولان

أعلنت وزارة التّجهيز والإسكان في بلاغ لها، أنّه في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة قسط عدد 03 المتمثل في إنجاز محوّل على الطّريق الجهويّة 22 والوطنيّة 3أ1 وإنجاز جسر بمفترق الوطنيّة 3أ1 ونهج الشهداء بالمروج »، أنه تم فتح جسر جديد على الطّريق الجهويّة 22 على مستوى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس امام حركة الجولان.

و يمكن للمتوجّهين إلى مستشفى الحروق البليغة العبور من الجسر الجديد وذلك للقادمين من تونس أو المروج. أمّا بالنّسبة للمتجهين نحو تونس والقادمين من الوطنيّة رقم 3أ1، فعليهم الانعطاف مباشرة بعد عبور الجسر الجديد مع الوصلة الحاليّة على مستوى مفترق المستشفى.

كما يمكن للقادمين من الضاحية الجنوبية والحمامات والقاصدين المروج أو مفترق اليهوديّة العبور من الجسر الجديد (الإتجاه الثاني) نحو الوطنيّة 3أ1. وذلك وفقا للمثال التوجيهي المصاحب.

ودعت وزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق إلى إحترام الإشارات المروريّة وملازمة الحذر.

كلمات البحث :بن عروس;جولان;مستشفى الحروق البليغة