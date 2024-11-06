فتح جسر عبور قنال خير الدين على الطريق الجهوية رقم 33 العابرة لمدينة حلق الوادي أمام حركة المرور والمترجلين

تم اليوم الأربعاء 06 نوفمبر 2024، فتح جسر عبور قنال خير الدين على الطريق الجهوية رقم 33 العابرة لمدينة حلق الوادي أمام حركة المرور والمترجلين، وذلك في إطار أشغال المشروع التي تتولى الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتونس الإشراف على إنجازه والمتمثل في إعادة بناء بلاط الجسر على مستوى قنال خير الدين على الطريق الجهوية رقم 33 العابرة لمدينة حلق الوادي.

وتبلغ الكلفة الجملية لهذا المشروع 4,7 مليون دينار بتمويل من ميزانية الدولة التونسية.

وتتضمن الأشغال هدم بلاط الجسم القديم وإعادة بناء بلاط الجسر بالخرسانة المسلحة بطول 40 مترا وإنجاز طبقة سير بالخرسانة الاسفلتية وبناء الأرصفة وحامي الأجسام وتصريف مياه الأمطار والتشوير الأفقي والعمومي وتركيز ممر معدني لإيواء شبكات المستلزمين العموميين.

وتتواصل أشغال بناء ممر معدني على القنال لإيواء شبكات المستلزمين العموميين، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 85%.

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