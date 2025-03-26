فتح شبابيك البنوك والدّيوان الوطني للبريد للعموم خلال عطلة عيد الفطر

تفتح البنوك والدّيوان الوطني للبريد شبابيكها للعموم يوم السبت 29 مارس 2025 من الّساعة التّاسعة صباحا إلى منتصف الّنهار لغرض إنجاز العملّيات المتعلقة بالتّنزيل نقدًا والسحب والصرف اليدوي دون سواها.

وأعلن البنك المركزي في مذكرة موجهة الى البنوك والديوان الوطني للبريد، عن فتح شبابيكه بمقره الرئيسي وبكافّة الفروع خلال نفس اليوم ونفس التّوقيت لغّرض إنجاز العملّيات المتعلقة بالدّفوعات. ودعا البنك المركزي التونسي البنوك و الدّيوان الوطني للبريد إلى اتّخاذ الاجراءات الّضرورّية لتأمين استمرارّية عملّيات السحب من الموّزعات الالّية للاوراق النقدّية وعملّيات الدفع الاكتروني خلال هذه العطلة.

ويكون ذلك، وفق ذات المصدر، عبر تأمين التزويد المستمر للموزعات الالية للاوراق النقدّية والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الالكتروني واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات في أسرع وقت ممكن. واشار البنك المركزي الى ان هذا الاجراء يتنزل في اطار ضمان حسن سير المعاملات خلال عطلة عيد الفطر.

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