فتح مناظرتين خارجيتين للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدين للتعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي

تفتح وزارة التربية، يوم 30 جانفي 2025 والأيام الموالية، مناظرتين خارجيتين بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الإبتدائية بسلك التفقد للمدارس الابتدائية ومتفقدين للتعليم الإعدادي والثانوي بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية، وفق قرارين لوزير التربية مؤرّخين في 13 ديسمبر الجاري، نشرا، اليوم الاثنين، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 151.

وحدّد قرار وزير التربية المتعلق بفتح المناظرة الخارجية الخاصة بالالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الابتدائية، عدد الخطط المراد سدّ شغورها ب 166 خطة موزّعة على اختصاصات العربية ( 100 خطة) والفرنسية ( 50 خطة) والإنقليزية ( 16 خطة).

وحّد القرار المتعلّق بفتح المناظرة الخارجية الخاصة بالالتحاق بمرحلة تكوين لانتداب متفقدين للتعليم الإعدادي والثانوي عدد الشغورات المراد سدّها بـ 150 خطة.

وتتوزع الخطط على اختصاصات: العربية، والفرنسية، والانجليزية، ( 12 خطة لكل اختصاص)، والرياضيات، والعلوم الفيزيائية ( 11 خطة لكل اختصاص)، والتربية الإسلامية، والفلسفة، والتصرّف ( 8 خطط لكل منها) والتربية المدنية وعلوم الحياة والأرض ( 7 خطط لكل اختصاص) ، والتاريخ والجغرافيا، والإعلامية والاقتصاد والهندسة الكهربائية، والهندسة الآلية ( 6 خطط لكل اختصاص) والإيطالية (5 خطط) والألمانية، والإسبانية والتربية الموسيقية، والتربية التشكيلية ( 4 خطط لكل اختصاص)، والتربية المسرحية (3 خطط).

وحدّد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح لهاتين المناظرتين، عن طريق التسلسل الإداري، يوم 8 جانفي 2025.

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