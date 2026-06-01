فتح مُناظرة لإنتداب رُقباء ذكُور بسلك الحرس الوطني

أعلنت وزارة الدّاخليّة، اليوم الإثنين 01 جوان 2026، اعتزامها فتح مناظرة لإنتداب رقباء ذكور بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026.

وبينت الوزارة، في بلاغ لها، أنه يتعيّن أن تتوفّر في المترشّح الشّروط التّالية:

ـ أن يكون قد أتم السنة التاسعة من التعليم الأساسي أو محرزا على شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى مسلمة من مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل أو من مراكز تكوين مهني خاصة معترف بها ومتحصلا على شهادة تكوين منظرة وفقا للسلم الوطني للمهارات في إحدى الاختصاصات المطلوبة.

ـ أن يكون متمتعا بالجنسية التونسية مع مراعاة الموانع المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية.

ـ أن يبلغ من العمر عشرين (20) سنة على الأقل واثنتين وعشرين (22) سنة على الأكثر بتاريخ 01 جانفي 2026 مع إعتبار الاستثناءات التالية:

* يتمتع المترشحون الذين أدوا الخدمة العسكرية وتحصلوا على شهادة حسن السيرة من مصالح وزارة الدفاع الوطني بإستثناء من شرط السن القصوى للإنتداب في حدود سنة واحدة.

* يمنح إعفاء في السن القصوى مساو لمدة الخدمة المدنية الفعلية المقضاة بالإدارات المركزية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية للمترشحين الذين سبق لهم العمل بها بصفة مترسم أو وقتي أو متعاقد.

* يقع تقدير السن القصوى يوم قيام المترشح بتسجيل إسمه في مكتب التشغيل والعمل المستقل وذلك بالنسبة إلى كل المناظرات الخارجية التي يقع فتحها خلال الخمس سنوات التي تلي تاريخ هذا التسجيل وفقا لأحكام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 1982/02/09 المتعلق بأحكام إستثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الإنتداب الخارجية والمتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/08/28.

ـ أن يكون طول قامته 1.70 متر على الأقل.

ـ ألا تقل حدة البصر عن 15/20 للعينين قبل تصحيح النظر بالنظارات.

ـ أن يثبت الفحص الطبي سلامته من كل الأمراض.

ـ أن يكون قادرا على العمل بالليل والنهار بكامل تراب الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، أنه يتعيّن على المترشّح للمناظرة تقديم ملفّ يحتوي وجوبا على الوثائق التّالية:

- استمارة الترشح يتم سحبها وجوبا من موقع الواب الخاص بإنتدابات وزارة الداخلية recrutementdggn.interieur.gov.tn https:// ويتم تقديمها إلى مركز الحرس أو الأمن الوطنيين مرجع النظر من حيث السكنى حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية للتأشير عليها وارفاقها بملف الترشح.

ـ مطلب ترشح على ورق عادي بإسم السيد وزير الداخلية (مع ذكر عنوان الإقامة الحالية بكل دقة ورقم الهاتف المتاح) .

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطـنية.

ــ نسخة من الشهادة المدرسية (مصادق عليها من قبل المندوبية الجهوية للتربية) أو شهادة تكوين منظرة بالمستوى المطلوب.

نسخة من شهادة تكوين منظرة في احدى الاختصاصات المطلوبة.

ـ نسخة من شهادة حسن السيرة بالنسبة للذين أدوا الخدمة العسكرية.

ـ شهادة تسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل للذين تجاوزوا السن القانونية.

ـ بطاقة عدد 03 (يمكن للمترشح إيداع نسخة من وصل بطاقة عدد 03 مع ملف الترشح على أن يتم تمكين الإدارة لاحقا من البطاقة عند اجراء اول اختبار).

- نسخة من رخصة السياقة صنف « ب » للمتحصل عليها.

ـ تودع ملفات الترشح بمراكز الحرس والأمن الوطنيين مرجع نظر السكنى بداية من يـوم 04 جوان 2026.

ـ يقع إيداع ملفات الترشح بمراكز الحرس والأمن الوطنيين مرجع النظر السكنى حسب العنوان المذكور ببطاقة التعريف الوطنية.

وكشفت وزارة الداخلية عن الإختصاصات المطلوبة والتي تتمثل في:

* صيانة العربـــات والمحـركـات: (ميكانيك السيارات والشاحنات الثقيلة، ميكانيك وكهرباء السيارات والشاحنات الثقيلة، مطالة ودهان السيارات، تغليف السيارات، تركيب العجلات، غســــل وتشحيم وتغيير زيوت السيارات).

* الفـنـدقــــة والمطاعم: (طبخ و مرطبات، خباز، نادل وعون إستقبال، غسيل وتنظيف).

* النقل: (رخصة سياقة صنف ج، صنف ج+ه، صنف د).

* الصيد البحري: (محركاتي صيد بحري، ربان صيد).

* التجــهيز الصحـي والتبريد وتكـييف الهـــواء: (تكييف الهواء، مجهز حراري وصحي، اللحام الصحي، السباكة، التبريد).

* الكهرباء التقنية: (كهرباء البناء، تركيب الأسلاك الكهربائية، كهربائي ميكانيكي، الصيانة الصناعية، صيانة تجهيزات المطبخ والتنظيف).

* البناء: (بناء، دهان، تركيب الجبس).

* اللحــام والتركـــيب المعـدني: (اللحام، نجارة الأليمنيوم، حدادة).

* الإلكترونيك: (صيانة الإلكترونيك، صيانة أجهزة الميكروإعلامية، الآلية والإعلامية الصناعية).

* الخشـــــــب والأثـــــــــاث: (النجارة).

* الإنتاج النباتي: (زراعة نباتات الزينة وتهيئة المناطق الخضراء، البستنة، زراعة وإنتاج الأشجار المثمرة).

* التغذية: (عون مسالخ، جزار).

وشددت الوزارة على أنه يعتبر ملغى كل مطلب:

* غير مرفق باستمارة الترشح بموقع الواب الخاص بإنتدابات وزارة الداخلية، أوالتي تتضمن استمارة غير مؤشر عليها من قبل مركز الحرس أو الأمن الوطنيين مرجع النظر حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية.

* يرد على الإدارة مباشرة أو عن طريق البريد أو بعد غلق قائمة الترشحات.

* منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.

وحُدّد آخر أجل لإيداع الملفات يوم 15 جوان 2026.

وتجرى اختبارات كتابية معرفية باللغة العربية بداية من يوم 27 جويلية 2026 والأيام الموالية.

ويخضع المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية إلى اختبارات طبية، رياضية، شفاهية ونفسيّة في مرحلة لاحقة ويقع اعلام المترشحين المقبولين لإجراء الاختبارات المذكورة عبر ارسالية قصيرة (sms) على رقم النداء الشخصي للمترشح لإستخراج الاستدعاءات من موقع الواب الخاص بإنتدابات وزارة الداخلية يتضمن تاريخ ومكان اجراء الاختبارات.

هذا ,أشارت الوزارة إلى أن عدم الاستدعاء لإجراء المناظرة يعتبر إجابة بعدم القبول، لا يقع إرجاع الملفات إلى أصحابها.

