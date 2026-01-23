فتح وكالتين قنصليتين جديدتين في أجاكسيو وبوردو بفرنسا يوم 29 جانفي الجاري

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الجمعة 23 جانفي 2026، أن الافتتاح الرسمي للوكالتين القنصليتين الجديدتين بكلّ من أجاكسيو (جزيرة كورسيكا الفرنسية) وبوردو (فرنسا)، سيكون ابتداء من يوم الخميس 29 جانفي الجاري.

وأوضحت الوزارة في بلاغ نشرته على الصفحة الإخبارية التابعة لها، موجه للتونسيين المقيمين بفرنسا، أن فتح الوكالتين الجديدتين يتنزل في اطار تجسيم حرص رئيس الجمهورية على تقريب الخدمات القنصلية من الجالية بالخارج، والسعي الى مزيد الإرتقاء بجودتها.

وفيما يلي المعطيات الخاصة بالوكالتين:

// الوكالة القنصلية بأجاكسيو:

- العنوان: 1 bis Emmanuel arène 20000 Ajaccio

- الهاتف: 04 95 10 93 68 / 04 95 10 93 62

- البريد الإلكتروني: act@tunisieajaccio.fr

// الوكالة القنصلية ببوردو:

- العنوان: 45 cours Maréchal Foch 33000 Bordeaux

- الهاتف: 05 33 89 113

- البريد الإلكتروني: bordeaux@ct-toulouse.fr

وأفادت وزارة الخارجية، بأنه تبعا لهذين الإحداثين الجديدين، تصبح شبكة التمثيل القنصلي التونسي بفرنسا، التي تضم 13 بعثة، موزّعة جغرافيا كما يلي: خمس قنصليات عامة بكلّ من باريس وسترازبورغ وليون ومرسيليا ونيس وأربع قنصليات بكلّ من بنتان وتولوز وقرونوبل ومونبلييه وأربع وكالات قنصلية بكلّ من طولون وليل وأجاكسيو وبوردو.

كلمات البحث :أجاكسيو وبوردو بفرنسا;وكالة قنصلية