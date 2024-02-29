فتح 22 مكتب بريد بولايتي تونس وصفاقس يومي 2 و3 مارس

أعلن البريد التونسي في بلاغ له اليوم الخميس، أنه تقرر وبصفة استثنائية في إطار تسهيل الإجراءات الخاصة بموسم الحج 2024، فتح 22 مكتب بريد بولايتي تونس وصفاقس لتأمين حصة عمل يومي السبت والأحد 02 و03 مارس 2024 من الساعة التاسعة صباحا (.

ويمكن للمواطنين الاطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة عمل يومي السبت والأحد 02 و 03 مارس 2024 من خلال زيارة موقع البريد التونسي .

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