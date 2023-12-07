فحوى لقاء رئيس الدولة بوزير الدفاع

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس 07 ديسمبر 2023 بقصر قرطاج، عماد مميش، وزير الدفاع الوطني.

وجدّد رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، التأكيد على اعتزاز الشعب التونسي بالقوات المسلحة العسكرية في الذود عن حمى الوطن، فضلا عن العطاء غير المحدود في عدة مجالات كالصحة والنقل وتأمين الانتخابات والامتحانات وغيرها من المجالات.

كما أكّد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على ضرورة مزيد تطوير قدرات قواتنا المسلحة العسكرية وتوفير أفضل الظروف لها حتى تواصل الاضطلاع بدورها الوطني في الدفاع عن حرمة تونس ومقدّرات شعبها.

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