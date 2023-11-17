فرار إرهابيين من المرناقية: بطاقات إيداع بالسجن ضد أعوان وإطارات سجون

أصدر قاضي تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ، اليوم الخميس ، بطاقات قضائية للإيداع بالسجن في حق تسعة أعوان سجون من مختلف الرتب ، تم ايقافهم قبل مدة في علاقة بملف هروب مساجين خطيرين من سجن المرناقية ) ولاية منوبة( يوم 31 اكتوبر الماضي .

وقالت المحامية نادية الشواشي الغزواني والتي تنوب عن أحد الموقوفين وهو المدير السابق لتلك المؤسسة السجنية لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، أن منوبها و8 موقوفين آخرين صدرت بشأنهم بطاقات قضائية للإيداع بالسجن إثر الانتهاء من الاستماع إليهم فجر اليوم من قبل أحد قضاة التحقيق بالقطب المذكور الذي يتولى، وفق الشواشي، النظر في 3 ملفات ذات صلة بواقعة الهروب و بوقائع أخرى متصلة بها .

وفجر يوم 31 اكتوبر الماضي أعلنت وزارة الداخلية عن فرار 5 مساجين مصنفين خطيرين وبعضهم تورط في جرائم إرهابية من سجن المرناقية، وهم نادر الغانمي وعامر البلعزي وأحمد المالكي ورائد التواتي وعلاء الدين غزواني . وتم بعد أيام القبض على هؤلاء المساجين .

وشددت المحامية على أن منوبها الذي كان يشغل خطة مدير سابق لسجن المرناقية وتمت ترقيته في شهر أوت الماضي ليتولى مهام أخرى » لم يكن يشرف على ذلك السجن يوم واقعة الهروب، قائلة » كان من المجدي الإبقاء عليه في حالة سراح وعدم استسهال إصدار بطاقة الايداع ومواصلة القيام بالاستقراءات الكافية وتجنب تلبيس الاتهامات و تحميل المسؤوليات »

ولم تنف المحامية وجود إهمال في ملف هروب المساجين ، مشيرة في السياق ذاته الي أنه » لم تجر بعد أية مكافحة بين أعوان السجون الموقوفين والمساجين » والذي تم ايقاف أربعة منهم يوم 7 نوفمبر الجاري خلال تحصنهم بجبل بوقرنين من ولاية بن عروس في حين تم ايقاف السجين الفار الخامس يوم 5 نوفمبر بمنطقة التضامن من ولاية اريانة .

وحسب المحامية لم يتم تحديد مدة ايقاف موكلها او بقية المظنون فيهم .

يذكر ان وزيرة العدل أذنت يوم 31 اكتوبر الماضي بتعهيد التفقدية العامة للوزارة بإجراء الأبحاث الإدارية المعمّقة وتحديد المسؤوليات، وتوجه فريق من التفقدية العامة إلى السجن المدني بالمرناقية ، كما تم إشعار الجهات الأمنية والقضائية ومن القطب القضائي لمكافحة الارهاب .

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