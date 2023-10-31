فرار 5 مساجين مصنفين خطيرين من سجن المرناقية

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تم اشعارها من قبل ادارة السجن المدني بالمرناقية بفرار 05 عناصر خطيرة محل أحكام سجنية تتعلق بقضايا إرهابية من السجن المذكور فجر اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، وقد تم تحسيس جميع الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع والأكيد قصد القبض عليهم في أقرب الآجال.

ودعت الوزارة في إطار التعاون مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية كافة المواطنين عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخصهم التوجه الى أقرب وحدة أمنية للإبلاغ عنهم أو الاتصال بالأرقام التالية:

الرقم: 71.335.000

أو على الرقم: 193 حرس

أو على الرقم: 197 شرطة

أو الرقم الّاخضر 80101111

أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية.