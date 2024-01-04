فرقة مكافحة الإرهاب تحتفظ بسمير ساسي الصحفي بمكتب الجزيرة

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين اليوم الخميس، أن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية بالحرس الوطني بحي التضامن اعتقلت ليلة أمس الأربعاء 3 جانفي 2024، الصحفي بمكتب قناة « الجزيرة » سمير ساسي من منزله بعد مداهمته بإذن من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة.

وبينت النقابة بأن فرقة من الحرس الوطني قد تنقلت إلى منزل الصحفي والكاتب سمير ساسي وقامت بتفتيش بيته وحجز حاسوبه الشخصي وهاتفه وهواتف جميع أفراد عائلته، وقامت الفرقة المعنية بإيقاف ساسي واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وذكّرت النقابة بأنها قد باشرت البحث عن الصحفي مدعمة بالمحامين المكلفين من قبلها ومن قبل مكتب الجزيرة بتونس طيلة الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس ولم تتمكن من معرفة مكان ساسي الا بعد منتصف نهار الخميس 4 جانفي 2024.

وبتواصل محامي الدفاع عن سمير ساسي مع الفرقة المعنية أكدت حصولها على تعليمات بمنع حضور المحامي لمدة 48 ساعة ما يرجح وجود شبهة إرهابية في الملف. وقد تمسك الصحفي سمير ساسي بحقه في الصمت إلى حين حضور محامي خلال أعمال البحث والتحقيق معه.

وأدانت النقابة ما اعتبرته حالة احتجاز تعسفي قامت بها فرقة الحرس الوطني بحي التضامن لأكثر من 12 ساعة، معتبرة أن اقتياد الصحفي سمير ساسي دون إعلام العائلة بوجهته ودون تمكينه من الاتصال بعائلته أو بمحاميه أو مؤسسته أو الهياكل المهنية ضربا لجوهر حق الدفاع المنصوص عليه بالقانون عدد 5 لسنة 2016.

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