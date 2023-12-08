فريد بالحاج يُؤكّد إلتزام البنك الدولي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها التنموية والإصلاحية

أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الجمعة 08 ديسمبر 2023، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل مع وفد رفيع عن البنك الدولي يتقدمه نائب رئيس البنك الدولي فريد بالحاج.

وثمن رئيس الحكومة بهذه المناسبة العلاقات القائمة بين بلادنا والبنك الدولي في كل المجالات.

من جهته، جدّد فريد بالحاج، التزام البنك الدولي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها التنموية والإصلاحية، مؤكدا ان برنامج التعاون للفترة القادمة سيركز على جملة من المحاور على غرار القطاع الفلاحي والطاقي الى جانب مواصلة دعم تونس للاحاطة بالفئات الهشة.

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