فريق طبي بشارل نيكول ينجح في اجراء أول عمليتين لتصحيح عيوب الابصار بتقنية حديثة تعتمد على الليزر



نجح فريق طبي بالمستشفى الجامعي شارل نيكول، مؤخرا، في اجراء أول عمليتين لتصحيح عيوب الإبصار بتقنية الفيمتو ليزك مع نتائج بصرية جيدة ودون مضاعفات، حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة اليوم السبت.

وأضافت، في بلاغ لها، أن هذه التقنية الحديثة تعتمد على الليزر بدقة عالية، دون جراحة تقليدية، ما يسمح بتحسّن سريع في النظر.

ولفتت الى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار تطوير الخدمات الصحية العمومية، إلى جانب تكوين الأطباء المقيمين على هذه التقنية الحديثة، بما يضمن رفع جودة العلاج وقد تم ذلك بفضل التنسيق بين الإطار الطبي وشبه الطبي بقسم طب العيون، تحت إشراف رئيس القسم الدكتور خليل الرايس.

كلمات البحث :الليزر;شارل نيكول;فريق طبي