أسطول الصمود: تمّ اليوم نقل جميع نشطاء أسطول الصمود المختطفين إلى سجن كسديعوت بصحراء النقب إلى حين ترحيلهم

أعلنت الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود العالمي الأستاذة نجاة هدريش اليوم الجمعة، أنها تلقت رسالة من الاستاذة سهاد بشارة رئيس فريق منظمة عدالة التي غادرت رفقة بقية المحامين الفلسطينيين ميناء اسدود صباح اليوم بعد الانتهاء من كل الاستجوابات.

وكشفت الرسالة بأن محامي عدالة قضوا تقريبا 24 ساعة البارحة لمرافقة كل النشطاء خلال الاستجوابات التي انتهت جميعها منذ ساعة تقريبا.

وأبرزت بأنه وقع نقل جميع النشطاء المختطفين من المياه الدولية من قبل دولة الاحتلال إلى سجن كسديعوت بصحراء النقب إلى حين ترحيلهم.

وسجن كسديعوت هو سجن بصحراء النقب بين غزة و مصر يبعد تقريبا ثلاثين كلم عن مصر.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن فريق عدالة باتجاه هذا السجن الآن لزيارة كل النشطاء المعتقلين المختطفين والاطمئنان عليهم.

كلمات البحث :أسطول الصمود;سجن كسديعوت;صحراء النقب;منظمة عدالة